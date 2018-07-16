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KOSGEB’de yeni dönem başlıyor

Yeni dönemde Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in desteklenmesi de Cumhurbaşkanlığı gözetiminde olacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:54
KOSGEB’de yeni dönem başlıyor

Yayımlanan Kararname’ye göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Buna göre, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürecek. KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:54
  1. KOSGEB

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