0553 313 94 23

“KOSGEB 2,2 milyar destek verecek”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in, gelecek yıl hem destekleyeceği alanlar hem de yüklendiği misyon itibarıyla yeni bir anlayışla hizmet vereceğini söyledi.

21 Aralık 2018 Cuma 11:25
“KOSGEB 2,2 milyar destek verecek”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in, gelecek yıl hem destekleyeceği alanlar hem de yüklendiği misyon itibarıyla yeni bir anlayışla hizmet vereceğini söyledi.

Yeni program açıklanıyor

Uzkurt, “2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ’lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz” dedi. Uzkurt, yakın zamanda düzenlenecek lansmanla yeni KOSGEB destek programlarını açıklayacaklarını belirtti.

Yerlileşmeye ve millileşmeye öncelik

Türkiye’nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ’lere öncelik tanınacağını dile getiren Uzkurt, şöyle devam etti: “Özellikle yerlileştirme ve millileştirme politikamızın bir gereği olarak, bu konu KOSGEB’in odaklanacağı en büyük alanlardan biri olacak. Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ’lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine ‘İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim’ diyen KOBİ’lerimizi desteklerimizden yararlandırmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu destek programlarını yürürlüğe koymuş olacağız.”

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:25
  1. KOSGEB
  2. cevahir uzkurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden açıklama
    1. 'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden..
    2. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    3. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
    4. Türkiye'nin yerli ve milli..
    5. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    6. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    7. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    8. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    9. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    12. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    13. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    14. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    15. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    16. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    17. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    18. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    19. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    20. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak