Hak arasında kısaltması KOSGEB olan kurumun açılımı T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır.

KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak görevini sürdürmektedir. 1990 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Kosgeb’den kimler faydalanabilir?

Mevcut işletmesi olan Kobiler, yeni iş kurmak isteyen girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanarak ve hibe alabilirler. KOSGEB küçük ve orta seviyedeki işletmelere devlet desteklerini alarak işlerini geliştirme, büyütme, yurt dışına açılma gibi birçok imkan sunmak için kurulmuştur. Bu kapsamda ihtiyacı olan herkes Kosgeb’e başvuru yapabilmektedir.

KOSGEB başvuru şartları nedir?

Kosgeb desteklerinden yararlanmak için aşağıda belirtilen şartlar gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak

18 yaşının tamamlamış olmak

Kosgeb’in 32 saatten oluşan uygulama girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak ya da iş kurma danışmanlık eğitimi almış olmak, son olarak online eğitimleri tamamlamış olmak.

Üniversite sınırları içerisinde genç girişimci geliştirme programlarına katılarak mezun olmak

İŞGEM içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmak

Kosgeb veri tabanına kayıtlı olmak

Beyanname doldurmak

KOSGEB’E BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Kosgeb başvuru onay süreci nasıldır?

Beyannameniz uzmanlar tarafından incelendikten sonra tarafınıza dönüş sağlanır. Uzmanlar ile yapılan görüşmelerin ardından projelere göre destek verilir.

Ayrıca destek alacak kobilerin Kobi tanımına uymaları gerekmektedir. 24 Haziran 2018’de 2018/11828 sayılı karar Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve bu karar ile kobi tanımında değişiklik yapmıştır.

Kosgeb’de hangi destekler bulunuyor?

KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Destek Programı Genel Destek Programı Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Bağımsız Denetim

Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları

Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek

Programı Kredi Faiz Desteği Laboratuvar Hizmetleri KOBİ Proje Destek Programı

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa gerek duyulması, KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.