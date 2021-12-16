Köşeye sıkıştı yine yalana başvurdu

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Türkiye, Irak ve İran’ın yanı sıra Suriye’de de rejim tarafından artık istenmeyen terör örgütü PKK, yaşadığı hızlı çöküşün önüne geçemiyor. PKK’nın Avrupa yapılanması Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) son toplantısının sonuç bildirgesinde, etkisiz hale getirilen terörist başlarına yönelik operasyonlardan kurtulamadıklarını itiraf ettiler. Açıklamada, “Türk devleti insansız hava araçlarıyla son olarak Şengal Özerk Meclisi Eşbaşkanı Merwan Bedel’i öldürdü. Irak hükümeti de Türkiye’yi destekliyor. Rojava’ya yönelik tehditler ve saldırılar da artıyor. Türkiye Rojava’nın bazı bölgelerini ele geçirdi” denildi.

PKK’nın yine yalan ve iftiralarla Türkiye’de ve çevre ülkelerde yaşayan Kürtleri Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalıştığını anlatan ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür, “Türk halkı ve Kürt halkı artık oynanan oyunun farkında. Birlikte yaşamanın en doğru seçenek olduğunu biliyor. Diyarbakır anneleri ile başlayan süreç ise bunu perçinleştirdi” dedi.