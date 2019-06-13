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Köşeye sıkışan PKK gençleri dağa çağırdı!

Terör örgütü PKK, bir kez daha ‘dağa çıkın’ çağrısı yaptı. PKK çağrısında, Mehmetçiğin sivillere sözde saldırdığı yalanının arkasına saklanarak, “Kürt gençlerin bu işgale karşı yönünü dağlara çevirmesi ve toprağını savunması gerekiyor” ifadesini kullandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
Köşeye sıkışan PKK gençleri dağa çağırdı!

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs’ta başlatılan ve başarılı bir şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 45 ulaşırken, güç kaybeden PKK gençleri dağa çağırmaya başladı. Yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin, Basyan, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava saldırılarıyla, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha ediliyor.

Gençleri terörist yapmaya çalışıyorlar

Harekatla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, batılı ülkelerin ve uluslararası kamuoyunun desteğini almak için kendisine yakın ajanslara yalan haberler servis etmeye başladı. Pençe operasyonunda mevzi ve silah depolarını kaybeden PKK, etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil olduğunu ve Türkiye’nin, Irak ve Suriye’nin kuzeyini işgal etmek için harekâtlara devam ettiği yalanlarını yayıyor. Terör örgütünün sözde Halk Savunma Güçleri (HPG) sözcüleri “Güney halkımız Şêladîzê ruhu ile işgalcilere karşı ayaklanmalı. Halk ve gerilla birbirini tamamlamalı. Kürt gençlerinin de bu işgale karşı yönünü dağlara çevirmesi ve toprağını savunması gerekiyor” ifadeleriyle gençleri terörist olmaya çağırıyorlar.

Gençleri yalanla kandırmaya çalışıyorlar

Mehmetçiğin sınır ötesi harekâtlarının gün geçtikçe dozunu artırdığını ve etkili olduğunu itiraf eden HPG’li Helo Helmet, “Güney Kürdistan'a yönelik saldırı gün geçtikçe daha da arttı. İşgalin önünü almak için her Kürt genci gibi toprağımıza sahip çıkmalı ve işgale karşı direnmeliyiz. Düşman PKK'yı bitirme bahanesi ile Güney Kürdistan toprağını daha fazla işgal etmek istiyor. Şüphesiz her Kürt genci bu işgale karşı bir cevap olmalı. Güney halkı Şêladîzê ruhu ile işgale karşı baş kaldırmalıdır. Kürdistan'ın toprağını ve doğasını bombalayarak talan etmek istiyorlar. Gerillalar olarak sonuna kadar halkımızı ve toprağımızı savunacağız” yalanlarıyla gençlerin kendilerine katılmasını sağlamaya çalıştı.

PKK bölünüyor

Mehmetçiğin pençesinden ağır darbe alan terör örgütü PKK’nın içerisinde bölünmelerin yaşandığı belirtilirken, Kandil’e karşı gelen bazı grupların, “Ölmek yerine, teslim olalım” direnişi başlattığı ve Kandil’in talimatlarına uymadığı aktarıldı. İstihbarat bilgilerine göre, terör örgütünden kopan bazı gruplar birbirileri ile çatışıyor. Bazıları da Suriye’ye geçerek rejim karşıtı muhalif gruplara katılmak için görüşmeler yapmaya başladılar.

 

 

 

 

 

 

 


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
  1. Irak kuzeyi
  2. Hakurk bölgesi
  3. Pençe Harekâtı
  4. PKK
  5. Halk Savunma Güçleri (HPG)

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