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Dünya Köşeye sıkışan Paşinyan'dan onlara bel bağladı: Yeniden orduya dönün
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan onlara bel bağladı: Yeniden orduya dönün

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan karşısındaki ağır kayıplar sonrası iyice köşeye sıkıştı. Terhis edilen askerlere tekrar orduya dönün çağrısı yapan Paşinyan, "Bu bir ölüm-kalım savaşı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:04:00 -
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan onlara bel bağladı: Yeniden orduya dönün

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi. Paşinyan, ülke genelinde seferberlik çağrısı yaptı.

Son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden göreve çağıran Paşinyan gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Bu bir ölüm kalım savaşıdır" diyen Paşinyan iki ülke arasındaki çatışmaları "Hayatımızı belirleyecek bir savaş" olarak nitelendirdi. Paşinyan geçen yıl terhis edilenlerin sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ve bunlardan en az yarısının gönüllü olması durumunda Azerbaycan'ın yenileceğini iddia etti.

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Yorumlar

ali

ol ozaman
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Vedo

Bu ermeni locaları nerede , hiç sesleri çıkmıyor.
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