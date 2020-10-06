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Gündem Köşeye sıkışan Paşinyan Türkiye'yi suçladı: Müdahale ediyorlar
Gündem

Köşeye sıkışan Paşinyan Türkiye'yi suçladı: Müdahale ediyorlar

İşgal altında bulunan Karabağ toprakalrını kurtarmaya başlayan kahraman Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini cephede darmadağın etti. Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Türkiye'yi suçlayarak "Türk ordusu Karabağ'da yaşanan savaşa müdahale ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:35:00 - 2020-10-06 16:36:28

 yeniakit.com.tr 

Dağlık Karabağ'ı 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tutan Ermenistan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine alçak bir saldırı düzenlemişti. Huzuru ve istikrarı bozup bölgede adeta terör estiren Ermenistan'a karşı harekete geçen Azerbaycan işgalcilere ağır darbe vurmuştu.

İşgal altındaki topraklarını tek tek kurtarmaya başlayan kahraman Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini cephede darmadağın etti. Neye uğradığını şaşıran ve ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri hıncını masum sivillerden çıkardı. Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan askerleri masum sivilleri katletti.

Kuyruğu kıstıran Paşinyan mağduru oynadı

Bu gelişmeler yaşanırken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "mağduru" oynayarak bölgede yaşanan gerilimden Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

Ermenistan ordusunun insanlık suçu işleyerek Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini alçakça bombalaması hakkında tek kelam etmeyen Paşinyan, "Azerbaycan doğrudan Ermenistan topraklarını bombalıyor. 27 Eylül'de Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri Dağlık Karabağ'a karşı geniş çaplı askeri operasyona başladı." dedi.

Türkiye'nin bu süreçte Azerbaycan'a askeri destek verdiğini dile getiren Paşinyan, "Türkiye'nin askeri eğitmenleri ve üst düzey askeri personeli şu anda Azerbaycan'ın komuta noktalarında ve doğrudan askeri operasyonlarda aktif olarak bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye Karabağ'da yaşanan savaşa müdahale ediyor

Türkiye'nin Ermenistan'a karşı savaşmaları için Suriye'den paralı askerler getirdiklerini ileri süren Paşinyan, "Türk ordusu Karabağ'da yaşanan savaşa müdahale ediyor" dedi.

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan'ın Suriye'den PKK/YPG'li teröristleri ithal etmesi hakkında tek kelam etmeyen Paşinyan, ateşkesi bozan tarafın kendi ülkesi olmasına rağmen küstah bir şekilde yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi suçladı.

Azerbaycan hükümetinin uzun zamandır Ermenilere karşı nefret söylemi geliştirdiğini iddia eden hadsiz Paşinyan, "Karabağ meselesini askeri yollarla çözmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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