Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'ndan ittifak çağrısı

Partisinin grup toplantısında açıklamalara bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüden siyasi partilere seslenerek "Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Biz CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız, ülkemizi seviyoruz" dedi.