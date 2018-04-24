Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'ndan ittifak çağrısı
Cumhur ittifakı kurulması sonrası iyice köşeye sıkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır." ifadelerini kullanarak diğer partilere ittifak çağrısında bulundu.24 Nisan 2018 Salı 14:20
Partisinin grup toplantısında açıklamalara bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüden siyasi partilere seslenerek "Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Biz CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız, ülkemizi seviyoruz" dedi.
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