Köse’ye bir ödül daha

Mamak’ın kültürün ve sanatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Değerlerimizi korumak, tarih bilincimizi oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Mamak Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine çok önem veriyoruz. Ülkemizin daha parlak bir geleceğe hazırlanması konusunda en önemli güç kaynağımız gençler olduğunu biliyor, değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğimizin teminatı gençlerimize en iyi şekilde devretmeye çalışıyoruz” dedi.