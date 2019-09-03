0553 313 94 23

Köse’den öğrencilere sürpriz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Gökçeyurt’ta bulunan Yibitaş İlkokulu’nun duvarlarını AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahiner ile boyadı.

03 Eylül 2019 Salı 13:16
Köse’den öğrencilere sürpriz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Gökçeyurt’ta bulunan Yibitaş İlkokulu’nun duvarlarını AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahiner ile boyadı. Okulun duvarına resim çizen Köse, altına da imzasını atarak “Öğrencilerimize yeni dönem için küçük bir sürpriz hazırladık” dedi.


Gelecek gençlerle şekillenecek


Çocukları ilgi alanları doğrultusunda donanımlı bireyler olarak yetiştirmek gerektirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimle ölçülür. İnanıyorum ki okullarımızda yetişen çocuklarımız ileride ilçemize en iyi şekilde hizmet edecektir. Bizlerde imkanlarımız çerçevesinde belediye olarak eğitime her türlü desteği vereceğiz. Çünkü ülkemizin bekası değerli eğitim elçilerinin öğretileriyle, gençlerimizin özverili çalışmaları ile şekillenecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı
    1. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari..
    2. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine..
    3. Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna..
    4. SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün
    5. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    6. Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü
    9. Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı..
    10. Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Diyarbakır’ın değil, Yüksekova’nın..
    12. İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım..
    13. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    14. Dul-yetim maaş talebi de internetten..
    15. Borsa ilk yarıda yükseldi
    16. Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu..
    17. Ankara Büyükşehir Belediyesi,..
    18. Çin'de yeni bir tür uçan sincap..
    19. Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı
    20. Turistleri gasp eden yabancı uyruklu..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız