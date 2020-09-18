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Gündem Köşeden akıl veren Taha Akyol'u kandırdılar! Binlerce lirasını çarptılar
Gündem

Köşeden akıl veren Taha Akyol'u kandırdılar! Binlerce lirasını çarptılar

Köşe yazarı ve gazeteci Taha Akyol'u dolandırıp 320 bin TL'sini alan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:43:00 -
Köşeden akıl veren Taha Akyol'u kandırdılar! Binlerce lirasını çarptılar

Gazeteci ve köşe yazarı Taha Akyol, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından terör örgütleri bahane edilerek dolandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının araştırması sonucu 3 şüpheli dün gözaltına alındı.

320 bin lirasını çarptılar

Şüphelilerin, Akyol'a, polis ve savcı numarası yaparak 320 bin TL dolandırdığı kaydedildi.

Şüphelilerle telefonda görüşen Taha Akyol'un dolandırıcılara inandığı ve istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek İstanbul Şişli'nin ara sokaklarından birinde parayı elden verdiği ortaya çıktı.

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