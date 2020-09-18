Köşeden akıl veren Taha Akyol'u kandırdılar! Binlerce lirasını çarptılar
Köşe yazarı ve gazeteci Taha Akyol'u dolandırıp 320 bin TL'sini alan 3 şüpheli tutuklandı.
Gazeteci ve köşe yazarı Taha Akyol, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından terör örgütleri bahane edilerek dolandırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının araştırması sonucu 3 şüpheli dün gözaltına alındı.
320 bin lirasını çarptılar
Şüphelilerin, Akyol'a, polis ve savcı numarası yaparak 320 bin TL dolandırdığı kaydedildi.
Şüphelilerle telefonda görüşen Taha Akyol'un dolandırıcılara inandığı ve istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek İstanbul Şişli'nin ara sokaklarından birinde parayı elden verdiği ortaya çıktı.