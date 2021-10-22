Köse, iki buçuk yılda yaptığı projeleri Mamaklılarla paylaştı Söz verdik fazlasını yaptık

Seçim döneminde söz verdikleri projelerin yüzde 80’ini tamamladıklarını belirten Köse,“AK Partimizin kuruluşu ile mahalle komisyon üyesi olarak başladığım siyasi hayatımda ilçe başkan yardımcılığından il başkan yardımcılığına, belediye başkanı adaylığından milletvekili adaylığına, ilçe belediye meclis üyeliğinden büyükşehir belediye meclis üyeliğine kadar 20 senedir her kademede görev yapan bir kardeşiniz olarak inandığım hak davanın bir neferi olarak huzurlarınızdayım" dedi. 20 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin muasır medeniyetlerin üstüne çıkması için var gücüyle çalıştıklarını da ifade eden Köse, “Milletimize hizmet yolunda bize rehber olan kıymetli liderimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Proje sunum programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara MilletvekilleriAli İhsan Arslan, Hacı Turan, Ankara Eski Milletvekili Faruk Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

20 yıllık başarının sırrı hizmet belediyeciliği anlayışıdır

Ak Parti'nin siyasi anlayışı içerisinde belediyeciliğin apayrı öneme sahip olduğunu dile getiren AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'nin, iki buçuk yılda gerçekleştirdiği projelerini tanıtacağı ve bundan sonraki yapacaklarını bizlerle paylaşacağı bu güzel toplantıda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. AK Parti Belediyeciliğin en güzel örneklerini Mamak'ta sergileyen Belediye Başkanı Murat Köse'ye şahsım adına sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli Belediye Başkanımızın hizmetlerinin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Ak Parti'nin siyasi anlayışı içerisinde belediyecilik apayrı öneme sahip olmaktadır. Hizmet siyasetimizin en önemli taşıyıcı sütunlarımızdan bir tanesi Ak Belediyecilik olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmasıyla birlikte yeni bir başarı hikayesi yazılmaya başlanmıştır. O başarı hikayesi 14 Ağustos 2021'de AK Partiye vücut vermiştir. İşte bu siyasi anlayışı aziz milletimiz kuruluşundan çok kısa bir süre sonra tek başına iktidara taşımıştır. İşte 20 yıllık başarı hikayemizin temelinde bu hizmet belediyeciliği anlayışı yatmaktadır" dedi.





Mamak Daha Güzel Oluyor diyoruz

Mamak'a göreve geldiği süre zarfı içerisinde bir cazibe merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Köse "Seçim döneminde hazırladığımız projelerin hepsi, ince elenip sık dokunmuş, üzerinde düşünülmüş ve göreve geldiğimiz tarihten bugüne, özenle planlanıp uyguladığımız projelerdir. Geçmişte olumsuz birtakım imajlarla anılan Mamak, uyanık kütüphaneleri, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, ekolojik köyü, lavanta bahçeleri, millet bahçeleri, kanyonu, bilim merkezleri ve bilim şenlikleriyle, tematik parkları, geleneksel Ankara Konakları ve millet kıraathaneleriyle Başkentimiz cazibe merkezlerinden birisine dönüşüyor. Güzel Mamak, Daha Güzel Olacak demiştik. Bu sözü gerçeğe dönüştürdük ve artık Mamak Daha Güzel Oluyor diyoruz." dedi. Başkan Köse, seçim döneminde söz verdikleri projelerin yüzde 80'inini 2.5 yılda tamamladıklarının altını çizerken, verilen sözlerden daha fazlasını da yaptıklarını sözlerine ekledi.

Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin son derece açık şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında başlatmış olduğu hizmet anlayışını 2023-2053 hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu mücadelede ve bu süreçte canla başla çalışan teşkilatımızdaki tüm mesai arkadaşlarımı, belediye çalışanlarımızı, ilçemizi kalkındırmak için 7’den 70’e mücadele veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Köse’nin söz verip gerçekleştirdiği projeler; Uyanık Kütüphaneler: Şehitlik – Amfi Tiyatro – Abidinpaşa – Zirvekent – Yunus Emre – Akdere – N. F. Kısakürek – Nene Hatun – Tenzile Erdoğan – Akşemsettin – Büyük Kayaş – Altınevler – G.Z. Doğan – Gülveren ve Ekin, Gençlik Merkezleri: Şafaktepe – Durali Alıç – Altınevler – Zirvekent – Dikimevi Füzyon, Yüzme Havuzları: Ekin – Yeni Bayındır – Altıağaç Karaağaaç- Misket Lalahan – Şafaktepe – Kartaltepe – Durali Alıç – Altınevler, Amatör Spor Kulüplerine Destek, Parklar: Kartaltepe – Zirvekent – Mecera Parkı Trafik Eğitim Parkı Kutludüğün – Hüseyin Gazi – Durali Alıç Parkı ve Çocuk Oyun Bahçeleri, Ekoköy, Mutlu Ege Millet Bahçesi, Üreğil Millet Bahçesi- Şehit Hamza Sülün Millet Bahçesi, Kıbrıs Kanyonu, Sıfır Atık: Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi Ayrıştırma Tesisi,Aile Yaşam Merkezi – Bilim ve Sanat Merkezi: Kutludüğün – Zirvekent – Şehitlik – Akdere Aile Merkezi Bilim ve Sanat Merkezlerimizle birlikte, inşaatlarına yakında başlanacak olan, Diriliş, Şahap Gürler ve Gülveren Tesisleri,Kültür ve Doğa Gezileri,Açık Hava Sinemaları,Yaz Kursları,Millet Kıraathaneleri : Şahintepe – Akdere – Büyük Kayaş – Hayat- Yeşilbayır – Kartaltepe – Akşemsettin – Peyami Safa – Neşet Ertaş – Şehitlik – Saime Kadım – Hürel – Macera Parkı -Kırım Sudak – M. Yazıcıoğlu Şahap Gürler – Rauf Denktaş,Gönül Çarşısı- Gönül Sofrası ,Evde Bakım Hizmeti Aile Rehberlik Merkezleri Aile Danışma merkezleri,Hamilelere özel destek hizmeti,Engelsiz Yaşam Merkezleri,Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP),Semt Pazarları : Şahap Gürler – Kartaltepe – Kutludüğün – Kıbrıs Misket Saimekadın ve Balkiraz Pazarı,Kentsel Dönüşüm : Dutluk 548 – Altıağaç – Diriliş- Mutlu Taşocakları- Fahri Korutürk,Kızılca Sanayi, Okçuluk ve Binicilik Tesisi, Şafaktepe Tüneli, Mamak Devlet Hastanesi, Şehir ve Medeniyet Akademisi,Hayvan Parkları

Söz verdikleri dışında yaptıkları projeler;

Mahalle Konakları: Ortaköy – Kızılca – Eski Bayındır – Gökçeyurt Kusunlar – Kutlu Hürel – Zirvekent – Türközü – Üreğil, Restoran ve Kafeteryalar: Üreğil – Musiki Muallim Mektebi – Lavanta Bahçesi Kartal,Lavanta Bahçesi,Mamak Sera,GES :Hidayet Türkoğlu – Kutludüğün, Geri Dönüşüm,Restorasyon: Musiki Muallim Mektebi – Lalahan Stad – Ali Kuşcu Gök Bilim Merkezi,TİSAM,Müzik ve Tiyatro Müzesi,MABEL AŞ,TOGEM,Aşevleri: General Zeki Doğan- Mobil Aşevi- Mobil Mutfak,Çaylar Çorbalar Bizden,MAKUT,Acil Müdahale Aracı,Huzur ve Güvenlik Timi,Köşe Bucak Temizlik

Salgın Dönemi Çalışmaları

Park Yeri Boyama, Dekoratif Aydınlatma Direkleri, Mamak Şehir Meydanı, Ek Hizmet Binası, Boğaziçi Sağlık Ocağı, Mamak İstihdam Merkezi – Hızlı İşlem Merkezi, Mobil Bilgisayar Laboratuvarı: EBA, Kuran Kursu, Araç Filosu, Sosyal Etkinlikler, Genç Dostu Şehirler Ödülü, Akıllı Telefon Uygulaması, Akıllı Atık Toplama Sistemi, Anaokul: Peyami Safa - General Zeki Doğan,Çocuk Trafik Eğitim Merkezi,Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri