Köse: “Bu yıl yarışmalara rekor katılım bekliyoruz”

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde her yıl ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışması’na başvurular Temmuz ayında başlıyor.

Festival Komitesi bu yıl ‘safran’ yan temasıyla 25-28 Eylül tarihlerinde Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak olan festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel ve fotoğraf yarışmasının hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, yarışmaya başvuruların temmuz itibarıyla başlayacağını söyledi.

Yarışmaya her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde çok değerli yönetmenlerin çok sayıda eserle katıldığını ifade eden Başkan Köse, "Bu yıl da katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Alanında uzman ve çok değerli jüri üyelerimiz gelen eserler çok büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Malumunuz, yarışmalarımızı ’Kültürel Miras ve Korumacılık’ temasıyla yapıyoruz. Bundaki amacımız özelde Safranbolu, genelde Türkiye’de bulunan kültürel değerlerin geleceğe miras olarak taşınması” dedi.

Köse, Safranbolu’da 20 yıldır yapılan yarışmalar sayesinde ülke için çok değerli bir arşiv oluştuğunu ifade ederken, "Özellikle bu yıl yarışmalara rekor katılım bekliyoruz. Yarışmaya katılmak isteyenler resmi internet sitemizi takip edebilirler. Buradan gerekli duyuruları yapacağız. Her festivalde olduğu gibi bu festivalde de hem ilçemiz hem de ülkemiz kültürel değer açısından büyük kazanımlar elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.