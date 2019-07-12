Koşabiliyorken Koş projesi sürüyor Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş projesi sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş projesi sürüyor.

Her yaştan vatandaşımızın spor yapması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

İl Müdürlüğü yanında bulunan Atletizm Pistinde uzman antrenörler tarafından sabahın erken saatlerinde düzenlenen antrenmanlarla vatandaşlarımız güne zinde başlıyor.

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