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Gündem Koşa koşa Halk TV'ye gidip 'çok mutluyum' dedi
Gündem

Koşa koşa Halk TV'ye gidip 'çok mutluyum' dedi

AK Parti'den ve Şanlıurfa Milletvekilliğinden istifa eden Eşref Fakıbaba apar topar Halk TV ekranlarına çıkarak 'çok mutluyum' mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 18:23:00 -
Koşa koşa Halk TV'ye gidip 'çok mutluyum' dedi

İstifasını  sosyal  medya hesabından duyuran Eşref Fakıbaba, ''Yaptığım açıklamanın arkasındayım. Şimdi çok rahatım, çok mutluyum, özgürüm. Artık Milletvekili de değilim, Ak Partili de değilim. Bundan sonra her şeyin çok çok güzel olacağına inanıyorum. '' ifadelerini kullandı. 

Halk TV Program Koordinatörü ipek Özbey, Fakıbaba'yla yaptığı görüşmenin detaylarını 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programında anlattı. Özbey, ''Sesi çok iyi geliyordu. Siyasi hayatını bitireceğine ilişkin bir sinyal almadım. Kendisinden söz aldım. Halk TV'de programıma çıkıp her şeyi anlatacak.'' dedi. 

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