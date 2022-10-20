Koşa koşa Halk TV'ye gidip 'çok mutluyum' dedi

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Eşref Fakıbaba, ''Yaptığım açıklamanın arkasındayım. Şimdi çok rahatım, çok mutluyum, özgürüm. Artık Milletvekili de değilim, Ak Partili de değilim. Bundan sonra her şeyin çok çok güzel olacağına inanıyorum. '' ifadelerini kullandı.

Halk TV Program Koordinatörü ipek Özbey, Fakıbaba'yla yaptığı görüşmenin detaylarını 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programında anlattı. Özbey, ''Sesi çok iyi geliyordu. Siyasi hayatını bitireceğine ilişkin bir sinyal almadım. Kendisinden söz aldım. Halk TV'de programıma çıkıp her şeyi anlatacak.'' dedi.