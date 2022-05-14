“Koruyucu desteklerle milletimize nefes aldırıyoruz”

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ekonomide yaşanan dalgalanmalar karşısında Türkiye’nin her türlü tedbiri aldığını, toplumun tüm kesimlerine destekler sağladığını, ekonomik sarsıntılara ve hayat pahalılığına karşı da önlemler almayı sürdürdüklerini söyledi.

“Ülkemiz üzerine düşeni yapıyor”

Fırsatçıların, stokçuların önünü tıkayan yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Milletvekili Şahin Tin, hükümetin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını durdurmaya yönelik birçok önlem aldığını, mücadele verdiğini söyledi. Şahin Tin; “Salgın sürecinde başlayan, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş ile etkisini daha da artıran küresel daralma ve sancılara karşı hükümetimiz tedbirli hareket ediyor. Ülkemizin bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmayı başarması için gerekli olan adımları atıyoruz. Gerek asgari ücret, memur ve emekli maaşları, gerekse stokçulukla mücadele gibi alanlar başta olmak üzere esnafımıza, işverenimize, sanayicimize, istihdam sağlayan üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destekler vermeye, gerek görüldüğü zaman da destek miktarlarını artırmaya devam ediyoruz. Bu süreci en hafif hasarla atlatarak refah dolu yarınlara kavuşmak için her ne gerekiyorsa yapmanın derdindeyiz. Dünya zorluklarla büyük bir boğuşma yaşarken elbette ülkemiz de bu zorluklar karşısında etkilenmiyor değil. Enerjide ve gıdada yaşanan olumsuz gelişmeler dünya piyasalarında ciddi zorlukları da beraberinde getirmiş durumda. Gerek dünya barışı, gerekse toplumların refahı konusunda ülkemiz üzerine düşeni hakkıyla yapıyor” dedi.

“Zorlukların üstesinden hep birlikte geliyoruz”

İktidara geldiğimiz ilk günden beri Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi ve dünyada en ön sıralardaki ülkeler arasında yerini alması için önemli işlere imza attıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Nasıl salgın öncesi dönemde başarılı işlere imza attıysak salgın döneminde de ülkemiz yürüyüşünü sekteye uğratmamış, ilerleyişini sürdürmüştür. Türkiye özellikle salgın döneminde sadece kendine yeten değil, dünyaya da el uzatan maske ve sağlık malzemeleri başta olmak üzere daha birçok kalemde insani yardımda bulunan ender ülkelerden birisi olmuştur. Ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, gelişmesi, daha iyi noktalara ulaşması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz gayretle çalıştı, zorluklarla kararlı bir şekilde mücadele etti. Günümüzde yaşanan sancının önüne geçmek elbette hayati önem taşımaktadır. Elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar, kömür fiyatlarının yükselmesi, doğal gaz fiyatlarının artması, gıda sektöründe yaşanan daralmalar, petrol piyasasında yaşanan yükseliş, elbette kolay süreçler değildir. Ancak hükümetimiz bu zorlu süreçleri aşmak için tüm imkânları seferber ederek birçok düzenlemeyi hayata geçirmiş, tedbirler almış ve ihtiyaç duyulan destekleri milletimizin emrine sunmuştur” diye konuştu.