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Aktüel

"Korumanın başkenti"nde ziyaretçi yoğunluğu

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer: "Misafirlerimizi titizlikle ağırlıyoruz. Sıcak havaya rağmen bu hafta sonuda tarihi ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:18:19 -
"Korumanın başkenti"nde ziyaretçi yoğunluğu

KARABÜK (AA) - Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normalleşme dönemine girilmesiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ülkenin kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin bulunduğu tarihi ilçe, yeni normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran ilçe, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin adeta akınına uğradı.

- "Özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle geç başlayan sezona hızlı girildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle alınan önlemlerin titizlikle uygulandığını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor. Bunun yanında yabancı turistlerimiz de gelmeye başladı. Misafirlerimizi titizlikle ağırlıyoruz. Sıcak havaya rağmen bu hafta sonuda tarihi ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu." diye konuştu.

Ziyaretçi sayısının artacağına inandığını belirten Fatih Ürkmezer, yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi beklediklerini de dile getirdi.

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