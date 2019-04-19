Korumalı Futbolda sezon başlıyor
Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Türkiye Korumalı Futbol 2.19 Nisan 2019 Cuma 14:07
Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi’nde sezon başlıyor. Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı ilk maçını bu hafta Isparta Bölgespor ile oynayacak. Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı, Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Bölgespor (Isparta), Sinanpaşa Zaferspor (Afyonkarahisar) ve Selçuk Kartallar (Konya) takımları ile Doğu Grubu’nda yer alıyor. Antalyaspor’un sezon fikstürü şöyle:
20-21 NisanIsparta Bölgespor – Antalyaspor
11-12 MayısSelçuk Kartallar – Antalyaspor
18-19 MayısAntalyaspor – Sinanpaşa Zafer
7-8 HaziranAntalyaspor – Hacettepe Üniversitesi
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