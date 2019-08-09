Koruma kararı bulunan eşine zarar verme iddiası Eskişehir’de koruma kararı bulunan eşine saldırı girişiminde bulunmaya çalışan şüpheli, polisin zamanında müdahalesi sonucu yakalandı.

Eskişehir’de koruma kararı bulunan eşine saldırı girişiminde bulunmaya çalışan şüpheli, polisin zamanında müdahalesi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi’ndeki bir evde yaşayan ve hakkında koruma kararı bulunan S.E. (34), 155 Polis İmdat hattını arayıp, 2 yıl önce boşandığı eşi M.B’nin kendisine zarar vermek için eve geldiğini bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler, apartman kapısını elinde bulunan demir çubukla kıran şüpheli M.B.’yi eşine zarar vermeden yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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