Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza
Kırşehir’de koruma altındaki 2 angutu avlayan kişiye 16 bin 336 lira ceza uygulanırken kuşlar tedavi sonrası yeniden doğaya salındı.
Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, koruma altındaki kuşların avlandığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Mucur ilçesi yakınlarında bir ikamete düzenlenen operasyonda, koruma altındaki 2 angut bulundu.
Usulsüz avcılık yapan ikamet sahibine 16 bin 336 lira ceza kesilerek, adli işlem başlatıldı.
Gerekli rehabilitasyon ve bakım kontrolleri tamamlanan kuşlar, doğal yaşam alanlarına salındı.