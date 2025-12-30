  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!

Yılmaz, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkati çekti İşsizlik hedefine ulaşacağız

Grev günlerinde Phuket kaçamağı! İşçilere cefa, CHP'li başkana sefa

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova şehitleri için taziye mesajı

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü
Yaşam Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza
Yaşam

Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza

Kırşehir’de koruma altındaki 2 angutu avlayan kişiye 16 bin 336 lira ceza uygulanırken kuşlar tedavi sonrası yeniden doğaya salındı.

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, koruma altındaki kuşların avlandığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Mucur ilçesi yakınlarında bir ikamete düzenlenen operasyonda, koruma altındaki 2 angut bulundu.

Usulsüz avcılık yapan ikamet sahibine 16 bin 336 lira ceza kesilerek, adli işlem başlatıldı.

Gerekli rehabilitasyon ve bakım kontrolleri tamamlanan kuşlar, doğal yaşam alanlarına salındı.

30 yıl sonra geri döndü: Tayland’da yassı başlı kedi yavrusuyla görüntülendi
30 yıl sonra geri döndü: Tayland’da yassı başlı kedi yavrusuyla görüntülendi

Yaşam

30 yıl sonra geri döndü: Tayland’da yassı başlı kedi yavrusuyla görüntülendi

Akdeniz büyük beyazı kaybediyor: Yasa dışı av son darbeyi vuruyor
Akdeniz büyük beyazı kaybediyor: Yasa dışı av son darbeyi vuruyor

Yaşam

Akdeniz büyük beyazı kaybediyor: Yasa dışı av son darbeyi vuruyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23