Koruma altındaki keçiler tuz için bakın ne yaptılar

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı çok sayıda yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Vadi boyunca en sık görüntü veren ise, nesilleri tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri. Tuz ve su ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna inen yaban keçilerine denk gelen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Vadide aracıyla seyahat ederken yaban keçilerine denk gelen Göksel Tekçe, karayolunu kullanan sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Elazığ’dan doğa ve yaban hayatı fotoğrafları çekmek için gelen Melih Ay ise, “İlk defa yaban keçilerini bu kadar yakından çekme imkanım oldu, bayağı güzel fotoğraflar çektim. Bu yolu kullanan sürücüler, yaban hayvanlarına zarar vermemek için dikkatli olmalı. Yaban hayvanlarını rahatsız etmeden görüntülerken onlara herhangi bir yiyecek vermemek gerekiyor” dedi.

Yetkililer de karayolunu kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken yaban hayvanlarına tuz ve yiyecek verilmemesi gerektiğini ifade etti.