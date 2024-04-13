  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alarm durumuna geçtiler: Artık Türkiye’nin tüm askeri kararlarını izlememiz gereken bir aşamaya girmiş bulunmaktayız

AK Parti’den flaş karar! Bayram tatili sonrası o konuda harekete geçilecek

Bir dönem dünyanın en iyi peyniri seçilmişti! Ünlü peynir markası iflas etti

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya ödül gibi muamele! Serbest bırakıldı!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan ülkeden kurnazlık! 'Anlaşma gayrimeşru' deyip iptal etmek istiyorlar

Hindistan ordusundan skandal Türkiye kararı! Verdikleri sözü tutmadılar, 2,3 milyar dolarlık anlaşma çöp oldu

Bu bir film değil ama! Başrolde ünlü bir oyuncu var

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bayram tatilinde acı bilanço
Yaşam Koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi
Yaşam

Koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-13 18:28:00 - 2024-04-13 18:29:10

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, avlanması yasak ve koruma altındaki dağ keçileri Bayburt'ta görüldü.

Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçileri, temiz havasıyla, dik yamaçlarıyla tanınan Bayburt merkeze bağlı Yoncalı köyünün yüksek rakımlı tepelerinde dolaşırken bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi.

Drone ile keçilerin izini süren vatandaşın görüntülerinde karlı, engebeli araziyi keçilerinin kolaylıkla inip çıktığı görülürken, keçilerin yiyecek aramak üzere dağlarda koşuşturduğu tahmin ediliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin Bayburt'ta takipçisi olacaklarını, avlanmalarının yasak olduğu halde avcılar tarafından avlanması durumunda çok ciddi idari para cezasına çarptırılacağı da Bayburt Valiliği tarafından duyuruldu.

Dağları süsleyen ve doğaya eşsiz güzellik katan dağ keçileri ile birlikte diğer yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldığı Bayburt Valiliğince belirtildi.

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı
Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

3 günde 22 bin kişi akın etti
3 günde 22 bin kişi akın etti

Yaşam

3 günde 22 bin kişi akın etti

Kış uykusundan uyandı dronu selamladı
Kış uykusundan uyandı dronu selamladı

Yaşam

Kış uykusundan uyandı dronu selamladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23