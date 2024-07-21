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Gündem Koruma altına alınan alanlar Resmi Gazete'de
Gündem

Koruma altına alınan alanlar Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-07-21 02:39:00 -
Koruma altına alınan alanlar Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararlarına göre Antalya'da 5, Erzurum ve Aydın'da 2, Hatay, Mardin ve Sivas'ta ise 1 alan koruma altına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararlarına göre Antalya'da 5, Erzurum ve Aydın'da 2, Hatay, Mardin ve Sivas'ta ise 1 alan koruma altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'ye göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3, Konyaaltı ilçesinde 2 nokta, Aydın ve Erzurum'da 2 alan, Hatay, Sivas ve Mardin'de 1 alan koruma altına alındı. Koruma altına alanlarının 6'sının Hazine alanı olduğu 6'sının ise özel mülkiyette olduğu kararda belirtildi.

Kaynak: AA

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