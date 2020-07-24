Koruk suyunun faydaları neler? Koruk suyu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Üzümün olgunlaşmamış hali olarak tanımlanan koruk, yaz aylarının vazgeçilmezi olmakla birlikte insan sağlığına da birçok fayda sağlar. Ekşimsi bir tada sahip olan koruk, suyu çıkartılarak tüketilir. Uzmanlar, birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek koruk suyunu tavsiye etmektedir. Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle bilinen koruk suyu, özellikle metabolizma ve sindirime birebirdir. Peki koruk suyunun faydaları nelerdir? İşte koruk suyunun inanılmaz etkileri...

- Kalp sağlığını korur. Kalp krizi yaşanma riskini en aza indirir.

- Sindirimi kolaylaştırır, hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını önler.

- Kan basıncını dengeler.

- Güçlü bir antioksidandır. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir, virüs ve bakterileri vücuttan atar.

- Bağırsakların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler, kabızlığa karşı birebirdir.

- Böbreklerin işlevselliğini arttırır. Doğal bir taş ve kum dökücüdür.

- Ani ateşlenme ve beyin kanamasının önüne geçer.

- Vücuttaki toksinleri atar, ödem oluşumunu engeller.

- Göz sağlığına da iyi gelir. Göz içindeki sıvı oranını yükseltir, ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak gibi hastalıklarının oluşumunu engeller.