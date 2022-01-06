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Kadın - Aile Koruk Suyu nedir? Koruk suyu faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Koruk Suyu nedir? Koruk suyu faydaları nelerdir?

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:11:00 - 2022-01-06 21:13:36
Koruk Suyu nedir? Koruk suyu faydaları nelerdir?

Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır.

Koruk Suyu nedir?

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.

Koruk suyu faydaları nelerdir?

  • Koruk suyu yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram edilebilir
  • Sindirimi rahatlatır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
  • Göz ağrılarına iyi geldiği halk arasında rivayet edilir
  • Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur
  • Ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği bilinir 
  • Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidandır
  • İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım eder
  • Ödem atılmasını sağlar
  • Kalbi kuvvetlendirir
  • Böbrek taşı atımına yardımcı olur.

 

 

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