Koruk Suyu nedir? Koruk suyu faydaları nelerdir?
Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.
Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır.
Koruk Suyu nedir?
Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.
Koruk suyu faydaları nelerdir?
- Koruk suyu yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram edilebilir
- Sindirimi rahatlatır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
- Göz ağrılarına iyi geldiği halk arasında rivayet edilir
- Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur
- Ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği bilinir
- Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidandır
- İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım eder
- Ödem atılmasını sağlar
- Kalbi kuvvetlendirir
- Böbrek taşı atımına yardımcı olur.