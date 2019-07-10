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Kortlarda yeni bir yıldız doğuyor: Cori Gauff

- Altı yaşında tenise başlayan ve elemeleri geçerek Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç sporcu olan 15 yaşındaki ABD'li Cori Gauff, Londra'daki performansıyla silinmez bir iz bıraktı- Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan Venus Williams'ı ilk turda eleyerek büyük bir sürprize imza atan ve çeyrek finalin kapısından dönen genç tenisçi, dünya klasmanında 174 sıra birden yükseldi- Wimbledon öncesinde toplam 75 bin dolar para ödülü kazanan Gauff, Londra'dan 220 bin dolar para ödülüyle ayrıldı- Wimbledon'daki başarısından sonra dünyaca ünlü şirketlerden reklam teklifleri alan Gauff'un yıl sonuna kadar 1 milyon dolar kazanması bekleniyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Kortlarda yeni bir yıldız doğuyor: Cori Gauff


İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a ortaya koyduğu performansla damga vuran ABD'li Cori Gauff, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Tenisin en prestijli turnuvalarından biri olan Wimbledon'da geçen sezon gençler kategorisinde 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden ve çeyrek finalde Xiy Wang'a 2-1 yenilen Cori Gauff, Londra'da bu yıl büyük bir çıkışa imza attı ve kendi ifadesiyle "hayatının en iyi haftasını" geride bıraktı.

13 Mart 2004'te Atlanta'da dünyaya gelen, daha sonra ailesiyle Florida'ya yerleşen Gauff, annesinin eski bir atlet, babasının da basketbolcu olmasının avantajıyla 6 yaşında tenise başladı.

10 yaşına geldiğinde Gauff'un yolu idolü olarak gördüğü Serena Williams'ı da çalıştıran Patrick Mouratoglou ile kesişti. "Mücadele ruhu, kararlılığı ve atletik yapısıyla" deneyimli antrenörü ilk andan itibaren etkileyen Gauff, ulusal turnuvalardaki başarılarının ardından ilk grand slam tecrübesini 2017 ABD Açık'ta gençler kategorisinde yaşadı.

Özel davetiye ile katıldığı gençler kategorisinde finale kadar set vermeden gelen 13 yaşındaki Gauff, finalde Amanda Anisimova'ya 2-0 yenilse de turnuvanın bu kategorideki en genç finalisti olarak tarihe geçmeyi başardı.

2018 Fransa Açık'ta gençlerde korta çıkan Gauff, yine set vermeden çıktığı finalde vatandaşı Caty McNally karşısında geriye düşse de maçı 2-1 kazanmayı bildi ve turnuvanın bu kategorisinde şampiyonluğa ulaşan en genç beşinci isim olmayı başardı.

Bu başarısından kısa süre sonra gençlerde dünya 1 numarası olan Gauff, bu yıl özel davetiye ile geldiği Wimbledon'da unutulmayacak bir iz bıraktı.


- Elemelerde sinyalini verdi


Unutulmaz yolculuğu Wimbledon'dan özel davetiye kazandığına dair aldığı telefonla başlayan Gauff, bunu karşılıksız bırakmadı ve elemelerdeki performansıyla ana tabloda neler yapabileceğinin sinyallerini verdi.

Elemelerde toplam 192 dakika kortta kalan, İspanyol, Rus ve Belçikalı rakiplerini set vermeden eleyen 15 yaşındaki Gauff, açık dönemde elemeleri geçerek Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç tenisçi unvanının sahibi oldu.


- Venus Williams'ı saf dışı bıraktı


Gauff, turnuvadaki ilk zaferini kariyerinde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı alırken, kendisinden 24 yaş büyük rakibi 2012 yılından bu yana ilk kez organizasyona ilk turda veda etti.

Venus Williams galibiyetiyle 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvalarında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde eden Gauff, ikinci turda da 2017 yarı finalisti Slovak Magdalena Rybarikova'yı saf dışı bıraktı.

Üçüncü turda Sloven Polona Hercog'u geçen Gauff'u, eski dünya 1 numarası Rumen Simona Halep dördüncü turda durdurdu.


- 174 sıra birden yükseldi


Kariyerinin ilk ana tablo grand slam turnuvasında çeyrek finalin kapısından dönen 15 yaşındaki Gauff, dünya klasmanında 313. sıradan 139. basamağa kadar yükseldi.

Toplam 390 dakika kortta kalan, saatte 191 kilometreye ulaşan hızıyla kadınlarda Polona Hercog ve Serena Wililams'tan sonra en hızlı üçüncü servisi atan Gauff'un üçüncü tur mücadelesini, 5,2 milyon sporsever televizyondan takip etti.

Wimbledon öncesinde toplam 75 bin dolar para ödülü kazanan Gauff, Londra'dan 220 bin dolar para ödülüyle ayrıldı.


- Sıradaki durak ABD Açık


Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) genç yaştaki sporcuları korumak amacıyla uygulamaya koyduğu kural gereği, sezonun geri kalanında Gauff'u sınırlı bir turnuva takvimi bekliyor.

WTA, 15-16 yaş arasındaki sporculara 10 turnuvaya katılma hakkı veriyor. 15 yaşına girdiği mart ayından bu yana beş turnuvaya katılan Gauff"un önündeki en büyük hedeflerden biri ülkesinin ev sahipliği yapacağı sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık.

Gauff'un ABD Açık'ta ana tabloda mücadele edebilmesi için özel davetiye alması gerekiyor.


- Reklam teklifleri yağıyor


İsviçreli tenisçi Roger Federer'in de çalıştığı ajansla anlaşması bulunan Gauff'a, Wimbledon'daki başarısından sonra dünyaca ünlü spor malzemeleri üreticisi New Balance, raket üreticisi Head, Federer'in de reklamında oynadığı makarna üreticisi Barilla'nın reklam ve sponsorluk anlaşması için teklifte bulunduğu basına yansıdı.

Uzmanlar, Gauff'un kortlardaki istikrarını koruması halinde bu yıl sonuna kadar 1 milyon dolar kazanabileceği yorumunu yapıyor.

Gauff'un kariyeriyle ilgili dikkat çekici bir yorum da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan erkekler eski dünya 1 numarası ABD'li John McEnroe'den geldi.

McEnroe, vatandaşı için "Gauff, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çok olgun. 20 yaşında dünyanın bir numarası olmazsa buna çok şaşırırım." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. ABD Açık
  2. Cori Gauff
  3. Fransa Açık
  4. grand slam
  5. tenis
  6. Venus Williams
  7. Wimbledon

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