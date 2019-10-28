Kortizol veya diğer adıyla stres hormonu, tehdit anında ortaya çıkan stresin yönetiminden sorumlu ana steroid hormondur. Başka deyişle vücudumuz bir tehdit algıladığında salgılanan doğal-koruyucu bir yanıttır. Stres denince akla ilk gelenlerden bir tanesi de stresin yönetiminden sorumlu olan kortizol yani bir diğer adı ile stres hormonudur. Bu durumdan şikayetçi olan kişiler Kortizol hormonu seviyesi kaç olmalı? sorusunun yanıtını araştırmakta. Peki, Kortizol hormonu seviyesi kaç olmalı?

Stresin azalması için kortizol seviyesi önemlidir

Vücudumuz sadece üzüldüğümüz zaman değil, zor durumda kaldığımız zamanda stres içerisinde olacaktır. Bu aslında ilkel bir koruma iç güdüsüdür. Bu durumda kortizol hormonu, vücuttaki tansiyon ve kan şekeri seviyelerini kontrol eder ve aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek, olası bir enfeksiyon savaşına hazır hale getirir.

Kortizol hormonunun doğal oranlarda salgılanması çok faydalıdır fakat fazla salgılanması da bir o kadar zararlıdır. Bazı ilaçlar, kortizol seviyesini yükselttiği için kişide sebepsiz stres durumlarının çıkmasına sebep olabilir. Bu durum, kortizol seviyesi yükselen kişilerin hızlı kilo alımına, uyuyamamasına, ruhsal sorunlara, halsizliğe veya yüksek tansiyona yakalanmasına yol açabilir. Stres durumunun ortadan kalkması için kortizol hormonunun seviyesinin düşürülmesi ön koşuldur.

Kortizol hormonu seviyesi kaç olmalı?

Kortizol değerleri günün ilk saatlerinde en yüksek değerdeyken gece saatlerinde en düşük seviyeye düşer.Yetişkinlerde normal kortizol seviyesi şöyle olmalıdır:

Sabah: 0,25-0,60 mikrogram/desilitre

Öğlen: 0,08-0,20 mikrogram/desilitre

Akşam: 0,04-0,13 mikrogram/desilitre

Gece: 0,02-0,07 mikrogram/desilitre

Kortizol testi nasıl yapılır?

Kortizol testi kan veya idrar testi ile kandaki, idrardaki kortizol (COR, CORT) hormonu seviyesini ölçer.

Kortizol testi hangi durumlarda yaptırılır?

Cushing sendromu teşhisinde,

Hipofiz bezi ile ilgili problemlerin araştırılmasında,

Böbreküsütü bezi ile ilgili problemlerin araştırılmasında,

Addison hastalığı teşhisinde