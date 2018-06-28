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Korse kullanarak bel incelir mi?

Korse bedeni sıkarak bir beden ince görünmenizi sağlar. Ancak bu incelme korseyi çıkardığınızda geçer ve vücudunuz eski haline döner. Zayıflama sürecine de bir etkisi olmaz. Korse, yağ yaktırmaz ve kilo vermenize yardımcı olmaz.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:48
Korse kullanarak bel incelir mi?

Yemek yerken korse kullanmak; midenizin sıkışmasına ve daha az yemek yemenize neden olabilir. Bu açıdan bakıldığında korse, kısa süreli kilo kaybına neden olabilir. Ancak bu kilo kaybının devam ettirilebilmesi için kuvvetli bir irade gerekebilir.

KORSE SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Korse kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, uzun süre takmamanız gerektiğidir. Çünkü vücudunuza geçici olarak güzel bir görünüm veren korse, kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Korse karın ve çevresindeki yağların yakılmasına yardımcı olmaz ama uzun süreli kullanımda şekil değiştirmesine neden olabilir. Ancan karın içi organların çevresinde bulunan yağlar; kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Bu nedenle uzun süre korse takmamaya dikkat etmeniz gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:48
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