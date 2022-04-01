Korsanların harcadığı zamana yazık! Hülya Avşar'ın abuk subuk 'serveti' uçtu!
Magazin medyasının çamurlaşmış isimlerinden Hülya Avşar, Instagram hesabının hackerlar tarafından çalındığını duyurdu.
Magazin medyasının rezil yaşam tarzı sebebi ile yoğun ilgi gösterdiği Hülya Avşar, Instagram hesabının çalındığını duyurdu.
Avşar, hackerların kariyerindeki en gereksiz icraatini, Twitter hesabından duyurdu.
'Birikmiş fotolarım var'
Hülya Avşar, ilgili mesajında şunları söyledi:
1 haftadır Instagram hesabımı kullanamıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Birikmiş fotolarım var, bir süre burayı Instagram niyetine kullanacağım.