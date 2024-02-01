  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Korsan taşımacılıkta yüzde 700’lük artış... İşte korsan taşımacığın cezası... Cezalara rağmen durdurulamadı...
Gündem

Korsan taşımacılıkta yüzde 700’lük artış... İşte korsan taşımacığın cezası... Cezalara rağmen durdurulamadı...

Yeniakit Publisher
2024-02-01 17:00:00 -
Korsan taşımacılıkta yüzde 700’lük artış... İşte korsan taşımacığın cezası... Cezalara rağmen durdurulamadı...

Denetimlerde yapılan işlem sayısının 2023 yılının aynı zamanlarına oranla 7 kat arttığı belirtildi.

 


Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 162 sürücüye işlem yapıldı, araçlar trafikten men edildi.
Antalya’da 1-31 Ocak tarihleri arasında korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 162 sürücüsüne cezai işlem uygulandı, araçlar ise trafikten men edildi. Denetimlerde yapılan işlem sayısının, geçen yılın aynı dönemine oranla 7 kat fazla olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kent genelinde korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında 01 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında, “Korsan Taşımacılık” yaptığı tespit edilen 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi. Denetimlerde yapılan işlem sayısının 2023 yılının aynı zamanlarına oranla 7 kat arttığı belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23