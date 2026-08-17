Korsan sipariş 15 kuryeyi aynı kapıya dizdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’da aynı adrese farklı uygulamalardan verilen 15 yemek ve market siparişi, kuryeleri aynı kapının önüne dizdi. Siparişlerin ev sakini tarafından verilmediği ortaya çıkarken kuryeler duruma isyan etti.
Bursa’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesindeki bir evin adresine farklı uygulamalardan art arda sipariş verdi.
Kısa sürede ellerindeki paketlerle adrese gelen 15 kurye, aynı noktada buluşunca gerçeği anladı.
Daire sakininin siparişleri kendisinin vermediğini söylemesi üzerine kuryeler, duruma tepki gösterdi.
Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.