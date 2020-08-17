Korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
İSTANBUL (AA) - Fatih'te, "değnekçilik'' olarak bilinen korsan otoparkçılık yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Balat Hastanesi İspark alanında otomobilini park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, "korsan otoparkçılık-değnekçilik" yaptığı ileri sürülen
Ferdi D. isimli zanlı, suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan Ferdi D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.