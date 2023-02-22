Korsan golf sahasına ‘toplanma alanı’ yalanı

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Deprem üzerinden kirli algı operasyonları yürüten fondaş medya ile malum güruh boş durmuyor. Daha önce Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin konut projesine karşı çıkarak “doğa tahrip ediliyor” bahanesine sarılarak kirli bir algı operasyona imza atan ikiyüzlü sermaye sahipleri şimdi de hukuksuz şekilde gasp ettikleri aynı arazi üzerinden ‘Deprem Toplanma Sahası’ yalanını piyasaya sürdüler. İstanbul Göktürk Mahallesi’nde bulunan ve Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen kamuya ait arazi ve golf sahasının “deprem toplanma alanı” olduğu yalanını devreye sokan malum güruh, benzeri görülmemiş bir çarpıtmaya imza attı. Söz konusu arazinin bir avuç sosyetenin lüks eğlencesi olan golf sahası olarak kalmasını isteyen sözde yeşil severlerin deprem üzerinden algı üretmeleri, malum güruhun nasıl ikiyüzlü davrandıklarını bir kez daha gözler önüne sürdü.