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Sağlık Koronayı atlatanlara güzel haber!
Sağlık

Koronayı atlatanlara güzel haber!

Koronayı atlatanlar, 'Kaç ay bağışıklık kazanırım?' sorusunu merak ederken, Hollanda merkezli tıbbı bilgi ve analiz firması Elsevier’in haftalık yayınlanan tıp dergisi The Lancet’ın yayınladığı araştırmada, korona geçirenlerin 7 ay boyunca hastalığa karşı bağışık olduğu ortaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:09:00 - 2021-05-02 16:12:19
Koronayı atlatanlara güzel haber!

Hollanda merkezli tıbbı bilgi ve analiz firması Elsevier’in haftalık yayınlanan tıp dergisi The Lancet’ın yayınladığı araştırmadan koronayı atlatanlara güzel haber geldi. Araştırmada, hastalığı atlatanların 7 ay boyunca hastalığa karşı bağışık oldukları aktarıldı.

44 bin kişi üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre; Covid-19 enfeksiyonu geçirmek, 7 ay boyunca yeniden enfeksiyondan koruyor.

Ayrıca doğal enfeksiyon sonrası yeniden hastalanma riski 10 binde 13 civarında.

Korona virüse doğal yollardan yakalanıp iyileşenlerde koruyuculuk oranı %95.2’ye ulaşıyor. İkinci kez korona virüse yakalananlar hastalığı hafif-asemptomatik geçiriyor. Yapılan araştırmada sadece 1 kişi ağır hastalığı ağır atlatırken ikinci kez Covid-19’a yakalanıp ölen bulunmadığı kaydedildi.

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