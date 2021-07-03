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Sağlık Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?
Sağlık

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Korona geçirenler kaç ay sonra aşı olacak? Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Aşılamada yaş sınırı 25 Haziran’da 18 yaş üstüne kadar indi. 1 Temmuz itibariyle ise 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları 3. doz aşı olmaya başladı. Korona geçiren ve sağlıklarına kavuşanlar iyileştikten ne kadar sonra hangi aşıyı yapmalarının uygun olduğunu araştırıyor. Korona geçirenler kaç ay sonra hangi aşıyı olmalı?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 11:40:00 -
Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Koronayı atlatanlar ise ne zaman hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, korona geçirenler kaç ay sonra hangi aşıyı yaptırmalı?

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?

1 Temmuz itibariyle koronayı geçirenlerin 6 ay sonra aşı olmalarına yönelik karar değişti ve süre 3 aya indi. Hastalığı geçirenler iyileştikten 3 ay sonra aşı randevusu alabiliyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 3. doz aşıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: Hastalığı geçirmiş olan kişilere 3-6. aydan itibaren tek doz BioNTech aşısının uygulanması ile yüksek düzeyde bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Daha az sayıda veri olmakla birlikte hastalığı geçirmiş olan kişilere iki doz olmak kaydıyla Sinovac aşısı uygulamasının da yüksek düzeyde bağışıklık sağladığı gösterilmiştir. Bu konuda kesin öneride bulunmak için hastalığı geçirenlere tek doz BioNTech veya iki doz Sinovac uygulamalarından hangisinin daha faydalı olacağını araştıran çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Ancak eldeki verilerle Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi için hastalığı geçirenlere 3-6 ay sonra BioNTech aşısının uygulanması daha akılcı görünmektedir. 

Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?
Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

Sağlık

Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

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