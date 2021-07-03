Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Koronayı atlatanlar ise ne zaman hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, korona geçirenler kaç ay sonra hangi aşıyı yaptırmalı?

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?

1 Temmuz itibariyle koronayı geçirenlerin 6 ay sonra aşı olmalarına yönelik karar değişti ve süre 3 aya indi. Hastalığı geçirenler iyileştikten 3 ay sonra aşı randevusu alabiliyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 3. doz aşıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: Hastalığı geçirmiş olan kişilere 3-6. aydan itibaren tek doz BioNTech aşısının uygulanması ile yüksek düzeyde bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Daha az sayıda veri olmakla birlikte hastalığı geçirmiş olan kişilere iki doz olmak kaydıyla Sinovac aşısı uygulamasının da yüksek düzeyde bağışıklık sağladığı gösterilmiştir. Bu konuda kesin öneride bulunmak için hastalığı geçirenlere tek doz BioNTech veya iki doz Sinovac uygulamalarından hangisinin daha faydalı olacağını araştıran çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Ancak eldeki verilerle Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi için hastalığı geçirenlere 3-6 ay sonra BioNTech aşısının uygulanması daha akılcı görünmektedir.