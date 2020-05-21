Koronayı ambulansla delmeye kalktılar cezayı yediler

Kırklareli’de korona virüs yasaklarını delerek özel bir şirketten kiraladığı ambulansla hasta taklidi yaparak yazlığına giden H.M. ile eşi L.M. jandarma tarafından yakalandı. Karı kocaya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

Akıllara durgunluk veren olay, Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 15 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Korona virüs tedbirlerinden bunalıp yazlıklarına gitmek isteyen H.M. ve eşi L.M. kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti. Hasta taklidi yaparlarsa jandarmaya yakalanmayacağını düşünen ikili, özel bir ambulans şirketinden ambulans kiraladı. İkili seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine gitti. Bu durumun tespit edilmesi üzerine karı kocaya jandarma ekipleri tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım uygulandı.