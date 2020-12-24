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Dünya Koronaya yakalanan Macron'dan yeni haber
Dünya

Koronaya yakalanan Macron'dan yeni haber

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve karantinaya alınan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve karantina sürecinin sonlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:38:00 -
Koronaya yakalanan Macron'dan yeni haber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği ve karantina sürecinin sona erdiği açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Elysee Sarayı, Macron'un artık hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron artık Covid 19'un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti ve daha önce belirlenen toplantılara katıldı. Macron gelecek günlerde de aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Yürürlükteki sağlık protokolüne göre karantina süresi 7 gün. Cumhurbaşkanı'nın 7 günlük karantina süreci sona erdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaklaşan Noel kutlamalarına da değinilerek, "Cumhurbaşkanı, Noel'e birkaç saat kala; sosyal mesafenin, odaların havalandırılmasının, maske takmanın, ellerin düzenli şekilde yıkanmasının ve günlük temasların sınırlandırılmasının önemini hatırlamak istiyor" denildi.

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Yorumlar

Abdrhman

... yiyenun uşağu cebermedimu
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Fatih

Gebermiştir belki gavurun .... diye tıkladım habere ama nafile.. Bunun gibi şeytan avaneleri yerzünde çok yaşarlar cehennemdeki ateşlerini artırmak için..
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