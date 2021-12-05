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Medya Koronaya yakalanan Fulya Öztürk hastaneye kaldırıldı!
Medya

Koronaya yakalanan Fulya Öztürk hastaneye kaldırıldı!

Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 00:44:00 - 2021-12-05 00:45:31
Koronaya yakalanan Fulya Öztürk hastaneye kaldırıldı!

Fulya ile Umudun Olsun'un dünkü yayınına çıkmayan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu olan Fulya Öztürk'ün, dünkü yayında yer almaması merak konusu olmuştu.

Koronavirüse yakalandı

Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırıldı

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

 

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