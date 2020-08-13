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Teknoloji

Koronavirüsün zayıf noktası keşfedildi

Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere tutunmasını sağlayan başak proteinlerinin yanında pozitif yüklü bir bölge tespit ederek koronavirüsün insanlara enfekte olmasını engelleyecek yeni bir yöntem keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 04:14:00 -
Koronavirüsün zayıf noktası keşfedildi

Northwestern Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüsün insanlara enfekte olmasını engelleyeceğini düşündükleri yeni bir yöntem keşfetti. Yapılan açıklamada, koronavirüsün hücrelere tutunmasını sağlayan başak proteinlerinin yanında pozitif yüklü bir bölge tespit edildiği belirtildi.

ACS Nano adlı bir dergide yayınlanan çalışma kapsamında koronavirüs üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren araştırmacılar, söz konusu çalışma ile birlikte tespit edilen pozitif yüklü bölgeyi negatif bir molekül ile bloke edip koronavirüsün insan hücrelerine enfekte olmasını engellemeyi hedefliyor.

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