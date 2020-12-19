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Korona Virüs Koronavirüsün yeni türüyle ilgili korkutan açıklama
Korona Virüs

Koronavirüsün yeni türüyle ilgili korkutan açıklama

İngiltere hükümetinin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün uğradığı mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün daha hızlı yayıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:52:00 -
Koronavirüsün yeni türüyle ilgili korkutan açıklama

İngiltere hükümetinin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün uğradığı mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün daha hızlı yayıldığını açıkladı.

Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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