Koronavirüsün yeni mutasyonu keşfedildi!

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Litvanya'da Kovid-19'un yeni bir mutasyonunun tespit edilmesi gündem oldu.

Litvanyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un bugüne kadar hiç görülmemiş yeni bir mutasyonuna rastlandığı bildirildi. Litvanya Halk Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Anyksciai bölgesinde 35 kişide yeni mutasyonun tespit edildiğini kaydetti. Şimdilik E848K adlı Kovid-19 mutasyonuna yakalanan kişilerin hastalığı daha ağır atlattıklarına dair bir bulgu olmadığını ifade eden uzmanlar, söz konusu virüse yakalanan kişilerin neredeyse üçte birinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

E848K mutasyonuna yakalananların çoğunun semptom göstermediğini belirten uzmanlar, virüse yakalananlar arasında Kovid-19 aşısı olanların da bulunduğunu aktardı. Yeni mutasyonlu virüsü, "Litvanya mutasyonu" olarak adlandıran Litvanya yerel televizyon kanalı LTR ise, E848K mutasyonunun Kovid-19'un diğer mutasyonlarından daha tehlikeli olmadığını ve Norveç ile Danimarka'da da görüldüğünü iddia etti.

Litvanya İstatistik Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfusa sahip ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 237 bin 950'ye, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 818'e ulaştığı ifade edildi.