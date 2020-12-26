Koronavirüsün yeni mutasyonu bir ülkede daha görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyada endişelere yol açan koronavirüsün yeni mutasyonu İsveç'te de ortaya çıktı. İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide Covid-19 semptomlarının görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı ve Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

İsveç Sağlık Ajansı yetkilisi Sara Byfors yaptığı açıklamada, kimliği açıklanmayan yolcunun İsveç'e geldikten sonra karantina altına alındığını ve şu ana kadar başka bir pozitif vaka tespit edilmediğini ifade etti.

İsveç, koronavirüsün yeni türü ile ilgili endişeler nedeniyle bu ayın başlarında İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirmişti.