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Sağlık Koronavirüsün en erken belirtisi!
Sağlık

Koronavirüsün en erken belirtisi!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 63 milyonu aşarken, bilim insanları Covid-19’un en erken belirtisini keşfetmiş olabileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:51:00 -
Koronavirüsün en erken belirtisi!

İspanya’da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kuruluğundan etkilendiğini ortaya koydu.

Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından denk bir kontrol grubunu değerlendirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte koronavirüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve “aşırı kuruluk” gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.

Araştırmayı yöneten Doktor Jordi Navarra ve ekibi bulgularına dayanarak şimdiye kadar göz ardı edilen bir başka Covid-19 semptomu keşfetmiş olabileceklerini söyledi. Jordi, ayrıca hastaların yüzde 52’sinin sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini, kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranın ise yüzde 3 olduğunu ifade etti.

Ortamalama 12 gün sürüyor

Burun semptomlarının Covid-19’un yaygın olarak görülen ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.

Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte görüldüğünü açıkladı.

Covid-19’un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80’inde görüldüğü açıklandı.

Erken teşhisi kolaylaştırabilir

Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir” ifadelerini kullanarak, erken burun semptomlarına ilişkin araştırmaların genişletilmesini istedi.

Koronavirüs burnu nasıl etkiliyor?

Koronavirüs vücuda tipik olarak burun veya ağız yoluyla, bazen de gözlerden giriyor. Solunum yollarını hedef alan koronavirüs akciğer, burun ve boğazdaki hücreleri istila ederek çoğalıyor.

Virüs hücrelere tutunmak için ACE-2 reseptörlerini kullanıyor. ACE2 reseptörleri ise akciğerlerde, böbreklerde, kalpte, bağırsakta ve epitel hücrelerinde yaygın olarak bulunuyor. Burnun nemli kalmasını sağlayan mukoza hücreleri ise virüsün çoğalması için oldukça bir uygun ortam sağlıyor. Araştırmacılar, virüsün mukozayı istila etmesinin kuruluğa ve burunda tuhaf hislere neden olabileceğini belirtiyor.

 

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