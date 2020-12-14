  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'dan mide bulandıran manzara
Dünya

Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'dan mide bulandıran manzara

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 72 milyonu aşkın kişiye bulaşırken yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya koronavirüs illeti ile boğuşurken salgının sıfır noktası Vuhan’dan gelen görüntüler şoke etti. Vuhan’da hayat büyük ölçüde normale dönerken, pazar yerlerindeki hijyenden uzak görüntüler ise objektiflere yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:27:00 -
Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'dan mide bulandıran manzara

İlk olarak 2019 yılının başlarında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, o dönemde zatürre sanılmıştı. Öyle ki, Çinli yetkililer 31 Aralık 2019'da ilk kez Dünya Sağlık Örgütü'ne durumu bildirmiş, 41 kişide zatürre benzeri bir hastalığın olduğunu belirtmişti. Şu ana kadar ise dünya genelinde 72 milyondan fazla insana buluşan koronavirüsü, 1 milyon 600 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu.

Vuhan'da hayat normale döndü

Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu. Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü.

Pazardaki balık ve sebze satıcılarından Nie Guanghzhen, "Korkmuyorum, korkacak ne var ki?" diyor. Nie ve diğer tezgah sahipleri, alıcılar için balıkları temizliyor. Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok

BBC'de yer alan habere göre, Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.

11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi. Önlemler işe yaradı ve Wuhan birkaç aydır kentten bulaşan bir vaka bildirmedi.

Kentteki toparlanma, yeni yıla girerken diğer büyük dünya ekonomileriyle büyük bir tezat oluşturuyor. ABD'de sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Sadece geçen hafta ABD'de 15 bin kişi öldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!
Dünya

Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!

30 yıl boyunca Ermeni işgali altında harabeye dönen Dağlık Karabağ'ın yeniden inşası için yine Türkiye devreye girdi.
Koranavirüs aşıları için korkutan açıklama
Sağlık

Koranavirüs aşıları için korkutan açıklama

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, virüse karşı geliştirilen aşılar insanlık için büyük bir umut oldu. Bi..
Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı

Yunanistan'da Türkiye 'ye karşı skandal hamlesine deste olmayan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta’ya büyük öfk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay