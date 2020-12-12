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Sağlık Koronavirüsü yendi: 104. yaşını kutladı
Sağlık

Koronavirüsü yendi: 104. yaşını kutladı

ABD’de İkinci Dünya Savaşı gazisi Binbaşı Lee Wooten, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak 104’üncü yaşını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:42:00 -
Koronavirüsü yendi: 104. yaşını kutladı

ABD’nin Alabama eyaletindeki Madison kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Lee Wooten, koronavirüse yakalandıktan sonra Madison Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Wooten, doğum gününden iki gün önce virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu ve ailesiyle birlikte 104’üncü yaşını kutladı. Wooten, kaldığı hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Milkshake istedi

Wooten, ABD ordusunda 1940’larda demiryolunda çalışarak birkaç yıl denizaşırı görev yaptı. Wooten’ın torunu Holly Wooten McDonald, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk istediği şeyin çikolatalı milkshake olduğunu ifade etti.

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