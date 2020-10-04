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Dünya Koronavirüsü tiye alan Trump'ı korku sardı: Ölecek miyim?
Dünya

Koronavirüsü tiye alan Trump'ı korku sardı: Ölecek miyim?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve ardından hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ı korku sardı. Trump'ın doktorlarına sıkça 'Ölecek miyim?' sorusu sorduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:11:00 - 2020-10-04 17:13:06
Koronavirüsü tiye alan Trump'ı korku sardı: Ölecek miyim?

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık çalışanlarına sık sık 'Ölecek miyim?' sorusunu yönelttiği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastaneden durumunun iyiye gittiği ve kısa zamanda geri döneceğine dair tweet atıp video yayımlayan Trump'ın ilk tepkisinin çevresine "Ölecek miyim" diye sorduğu iddia edildi.

Trump'ın koronavirüs korkusu

ABD'de Vanity-Fair muhabiri Gabriel Sherman, ABD Başkanı'nın Walter Reed askeri hastanesine kaldırılmasından önce en yakın arkadaşlarından biri olan New Yorklu işadamı Stan Chera'non Kovid-19'dan ölümüne atıfla danışmanlarına ve yakınlarına tekrar tekrar "Sonum Stan Chera gibi mi olacak? Ölecek miyim" diye sorduğuna dair duyumlarını aktardı.

 

Danışmanları tarafından hastaneye yatmaya zorlukla ikna edildiği öğrenilen Trump'ın Beyaz Saray'da karantinaya girmekle yetinmeyip hastaneye yatmaya kabul etmesinde siyasi algı yönetiminin de rol oynadığı ileri sürüldü.

Vanity Fair'e göre doktorlar, Trump'a şunları söyledi:

"Eninde sonunda hastaneye yatmak zorunda kalacaksınız. Ama bunu geciktirdiğinizde başkanlık helikopterine şimdiki gibi yürüyerek değil, yardım alarak ve hatta tekerlekli iskemlede yahut sedyede binmek zorunda kalacaksınız."

Koronavirüsü hiçe saymıştı

Öte yandan Donald Trump koronavirüsün ciddi rakamlara ulaştığı dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Başkan Trump, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadelerini kullanarak virüsü tiye almıştı.

Trump'ın hastane odasından ilk fotoğraflar
Trump'ın hastane odasından ilk fotoğraflar

Dünya

Trump'ın hastane odasından ilk fotoğraflar

 

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Yorumlar

mevhibe inal

Baydın'ı korku salmış olmasın!  
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