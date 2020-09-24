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Teknoloji Koronavirüsü ışığıyla öldüren lamba geliştirildi
Teknoloji

Koronavirüsü ışığıyla öldüren lamba geliştirildi

Japonya merkezli Ushio adlı bir şirket, koronavirüsü ışığıyla etkisiz hale getirebilen 'Care 222 UV' isimli bir lamba geliştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 02:20:00 -
Koronavirüsü ışığıyla öldüren lamba geliştirildi

Japonya merkezli ışık ekipmanı üreticisi Ushio, bir ilke imza atarak koronavirüsü ışığıyla etkisiz hale getirebilen 'Care 222 UV' isimli lamba geliştirdi. Columbia Üniversitesi ortaklığı ile geliştirilen söz konusu lambanın, şimdilik sadece sağlık kurumlarına satıldığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 'Care 222 UV' isimli lambanın 254 nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışığın aksine 222 nanometre dalga boyuna sahip ultraviyole ışık yaydığı ve bu ışığın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Açıklamalara göre, bu lamba tavana takıldığı durumunda 2,5 metre uzaklıktaki 3 metre kare alanda bulunan tüm yüzey ve nesnelerdeki bakteri ve virüslerin yüzde 99'unu etkisiz hale getirmeyi başarıyor.

Satış fiyatı 300 bin yen (2 bin 860 dolar) olarak belirlenen söz konusu cihaz, şu an için sadece sağlık kurumlarına satılıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda toplu taşıma, asansör ve ofis gibi virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde kullanılması hedefleniyor.

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