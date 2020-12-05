Koronavirüsü geçirenler aşı olmalı mı?

'Antikorun kaç ay boyunca koruyucu olduğu muğlak'

Koronavirüs geçiren kişilere virüsün ikinci kez en erken ne zaman bulaştığının henüz netleşmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Fatih Çiftçi, "Koronavirüs geçirenlerin 6 ay boyunca koruyucu antikor ürettiği konusu muğlaklığını koruyor." dedi.

Doç Dr. Fatih Çiftçi şunları söyledi:

"Koronavirüsün tek bir tipi yok. Bir kez geçiren ikinci kez de geçirebilir. Koronavirüsü atlatanlarda 'antikor negatifliğine' rastlıyoruz. Bu onun yeniden koronavirüs olabileceğine işaret ediyor."

'Risk taşıyan kişiler ikinci bulaş için önlem almalı'

"Aşı ilk aşamada sağlık çalışanları ve kronik hastalar için öncelikli olacak. Ancak risk taşıyan kişiler 'ben zaten atlatmıştım' diyerek, aşı olmayı ihmal etmemeli."

'Aşılama çalışması 4 aşamada yürütülecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama aşamalarını şöyle anlatmıştı:

"Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır."

İlk aşama

"İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır."

İkinci aşama

"İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır."

Üçüncü aşama

"Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır."

Son aşama

"Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır. Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır. Ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Normal hayatımıza dönebilmenin anahtarı ülke olarak birlikte davranmamıza, bütün tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlıdır."