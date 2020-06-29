Koronavirüsü fırsat bilen ODA TV’den skandal başlık

Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Yolçatı Cami imamının oğlu B.C.B.'ye, askere gitmek için yaptığı işlemler sırasında koronavirüs testi yapıldı.

Cami imamının oğlu B.C.B.'nin (22), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. B.C.B. tedaviye alınırken, yaşadığı cami lojmanı ve cami, giriş çıkışlara kapatıldı. B.C.B.'nin temasta bulunduğu tespit edilen 68 kişi de karantinaya alındı.

Ne kanun ne mahkeme tanıyan ODA TV koronavirüsü fırsat bilerek yeni algı operasyonuna imza attı.

Karanlık ODA TV’nin ‘İmamın oğlu camiyi kapattırdı’ başlıklı haberindeki algısı büyük tepki çekti.

Erişim engelleriyle bir türlü akıllanmayan ‘Karanlık Oda’ bir kez daha İslam düşmanlığını göstermiş oldu.

Yasak getirildi

Jandarma ekipleri, karantinaya alınan cami ve evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.