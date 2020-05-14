Koronavirüsü fırsat bilen FETÖ'cü Enes Kanter devreye girdi

FETÖ'ye bağlı ABD'deki yardım kuruluşu Embrace Relief ve örgütün NBA'deki oyuncusu Enes Kanter yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle 'himmet' toplamaya başladı.

Akşam'ın haberine göre; organizasyonun internet sayfasında 22 milyon Amerikan vatandaşının koronavirüs salgını dolayısıyla işlerini kaybettikleri, ülkedeki tüm hastanelerin de temel korunma malzemelerinden mahrum oldukları bilgilerine yer verildi.

Sponsorları da FETÖ'nün diğer vakıfları

Sayfada bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hükümet yardımı alamayan ve işlerini kaybeden Amerikalılara da yardım edebilmek amacıyla FETÖ’nün ABD’deki en büyük yardım kuruluşu olan Embrace Relief’in örgütün üyesi olan NBA oyuncusu Enes Kanter’e ait vakıfla birlikte bir bağış toplama kampanyası düzenleyeceği bilgisine yer verildi.

5 Mayıs’ta başlatılan yardım kampanyasının sponsorlarının tamamının Red Rose, ATFA, Turkish Cultural Center, Anatolia Cultural Center, Peace Island Institute ve Sema Vakfı gibi FETÖ’nün ABD’deki diğer vakıfları olması da dikkat çekti.